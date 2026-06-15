Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Le lien d’attachement entre l’enfant et ses parents Saint-Martin-Labouval lundi 3 août 2026.

Saint-Martin-Labouval

Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Le lien d’attachement entre l’enfant et ses parents

16 rue Principale Saint-Martin-Labouval Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Comme chaque année depuis plus de deux décennies, l’association Latitude devenue en 2016 Latitude Les Amis de Barbara Phillips a le grand plaisir de proposer à nouveau ses Rencontres estivales

Comme chaque année depuis plus de deux décennies, l’association Latitude devenue en 2016 Latitude Les Amis de Barbara Phillips a le grand plaisir de proposer à nouveau ses Rencontres estivales. Ces Rencontres culturelles estivales, gratuites, s’inscrivent dans la continuité de celles qu’avaient initiées, chez elle à La Toulzanie, la sociologue américaine Barbara Phillips décédée en mai 2017.

Dr Marie-Odile Pérouse de Montclos, psychiatre et pédopsychiatre, ancienne cheffe du service de psychologie et de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences explorera la théorie de l’attachement élaborée par le psychologue John Bowlby, référence pour de nombreuses politiques publiques actuelles.

La conférence sera suivie du pot de l'amitié offert par l'association.

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16 rue Principale Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 45 70 75 16 contact@latitudebarbara.net

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English :

As it has done every year for more than two decades, the association Latitude—which became Latitude: Friends of Barbara Phillips in 2016—is delighted to once again present its Summer Gatherings

L’événement Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Le lien d’attachement entre l’enfant et ses parents Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot