Conférence de Laurent Baude : « Photographie & Architecture, archéologie d’un dialogue », ENSA Paris-Val de Seine, Paris

Informations pratiques

Conférence de Laurent Baude : « Photographie & Architecture, archéologie d’un dialogue » Vendredi 25 septembre, 13h00 ENSA Paris-Val de Seine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T13:00:00+02:00 – 2026-09-25T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T13:00:00+02:00 – 2026-09-25T14:00:00+02:00

Sur la thématique de la conférence : « Photographie & Architecture, archéologie d’un dialogue », Laurent Baude explique : « Dès la préhistoire de la photographie, les média d’assistance au dessin (camera lucida, camera obscura) proposaient déjà les contours d’une représentation rigoureuse de l’espace. De la chambre photographique à l’IA générative, les média photographiques puis les nouvelles technologies n’ont pas seulement enregistré et montré l’architecture mais ils ont aussi façonné ses codes de représentations.

Au fil de ces deux cents ans, de la Mission héliographique de 1851 aux enjeux contemporains de la data visualisation, la photographie, en dialogue constant avec l’architecture, a fait émerger de nouveaux usages des média, révélé les enjeux politiques des commandes institutionnelles, et codifié des pratiques documentaires qui continuent d’influencer les représentations contemporaines et de façonner nos perceptions des territoires, de la ville et de l’habitat. »

ENSA Paris-Val de Seine 3/15 quai Panhard et Levassor Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France 0172696300 https://www.paris-valdeseine.archi.fr/accueil.html https://www.paris-valdeseine.archi.fr/a-la-une/conference-de-laurent-baude-photographie-architecture-archeologie-dun-dialogue.html?backId=74&cHash=6d7407220f831035cf7e35fcb3f3f4ee

Sur la thématique de la conférence : « Photographie & Architecture, archéologie d’un dialogue », Laurent Baude explique : « Dès la préhistoire de la photographie, les média d’assistance au dessin les…

© ENSA Paris-Val de Seine