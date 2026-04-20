conférence de M Jean Paul JEAN : Les juridictions d’exception, une tradition française ? Parlement de Bretagne Rennes Mardi 28 avril, 18h30 Ille-et-Vilaine

Conférence exceptionnelle de Jean-Paul JEAN, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, pour mieux comprendre les tensions entre justice d’exception et État de droit.

Tribunaux militaires de l’affaire Dreyfus, Sections spéciales de Vichy, Cours de justice de l’Epuration, Cour de sûreté de l’Etat. Jusqu’à leur suppression en 1981, les juridictions d’exception ont-elles été une tradition politique française et qu’en reste-il ?

Comment des juges, qui ont prêté serment de fidélité au maréchal Pétain et servi le régime de Vichy, ont-ils pu ensuite présider les tribunaux de l’Épuration ? Quel a été le rôle effectif de la justice dans l’application des lois sous l’Occupation, dans la persécution des Juifs et la répression des résistants ?

La remise en perspective de cette période sombre de l’histoire, qui s’éclaire aussi par les réformes de l’après-guerre, dont font partie l’accès à la magistrature des femmes et les prémices de la justice pénale internationale, ouvre au débat sur les enjeux contemporains de la justice, pilier de l’État de droit partout menacé par les dérives populistes et autoritaires.

**Mardi 28 avril 2026 au Parlement de Bretagne à 18h30 – Précédée d’une dédicace à la librairie Le Failler de 17h15 à 18h00.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-28T20:30:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/champs-de-justice/evenements/les-juridictions-d-exception-de-dreyfus-a-nos-jours

Parlement de Bretagne Place du Parlement de Bretagne, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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