Conférence de Martine Baransky pour Itinéraire, en quête d’artistes à Villers-Bocage Rue Richard Lenoir Villers-Bocage

Informations pratiques

Villers-Bocage

Conférence de Martine Baransky pour Itinéraire, en quête d’artistes à Villers-Bocage

Rue Richard Lenoir Centre Richard Lenoir Villers-Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 18:30:00

fin : 2026-09-13 19:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Trois vies de lutte à la recherche d’une reconnaissance de leur oeuvre, dans un 20e siècle restant encore hostile à toute émancipation artistique féminine.

En 1971, à l’aube d’une histoire de l’art féministe , Linda Nochlin, professeur d’art moderne de l’université de New-york

Trois vies de lutte à la recherche d’une reconnaissance de leur oeuvre, dans un 20e siècle restant encore hostile à toute émancipation artistique féminine.

En 1971, à l’aube d’une histoire de l’art féministe , Linda Nochlin, professeur d’art moderne de l’université de New-york, énonçait dans son essai Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? Une chose est claire aujourd’hui comme hier, pour qu’une femme choisisse une quelconque carrière, a fortiori une carrière artistique, il lui faut une certaine dose d’anticonformisme. Peu importe qu’une femme artiste s’oppose à l’attitude de sa famille ou qu’elle y puise sa force, elle doit donc dans tous les cas porter en elle le feu de la révolte si elle veut se frayer un chemin dans le monde de l’art plutôt que se soumettre aux seuls rôles d’épouse et de mère que la société et les institutions lui prescrivent systématiquement. Ce n’est qu’en adoptant, même furtivement, les attributs dits masculins que sont l’indépendance de pensée, la concentration, la ténacité et la capacité à se consacrer pleinement aux idées et au savoir-faire de leur propre intérêt que les femmes ont réussi et continuent de réussir dans ce monde de l’art .

Les vies et oeuvres de ces trois artistes confirment-elles les affirmations de Linda Nochlin ? Depuis 2000, l’histoire de l’art semble vouloir retrouver les Oubliées , mais en les inscrivant dans une histoire de l’art féministe . De plus en plus d’expositions de groupe d’artistes femmes sont organisées laissant penser qu’il y a deux formes de création celle masculine et celle féminine . Cependant l’expression artiste homme n’est jamais employée ! L’expression artiste femme soutient l’idée qu’il y a un art féminin spécifique les laissant dans la sphère domestique. Quant à l’artiste homme , lui habiterait davantage la sphère publique. Cette

tendance serait-elle en train de changer ?

Les réponses à ces nombreuses questions sur le sujet seront apportées en invoquant les carrières de trois artistes ayant eu récemment des expositions monographiques dans des structures artistiques de la région

Madeleine Dinès

Marianne van Der Linden-Urban

Yvonne Guégan .

Rue Richard Lenoir Centre Richard Lenoir Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : Conférence de Martine Baransky pour Itinéraire, en quête d’artistes à Villers-Bocage

Three lives spent fighting for recognition of their work, in a 20th century that remained hostile to any form of artistic emancipation for women.

In 1971, at the dawn of ‘feminist’ art history, Linda Nochlin, professor of modern art at New York University

L’événement Conférence de Martine Baransky pour Itinéraire, en quête d’artistes à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité