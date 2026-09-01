Itinéraire, en quête d’artistes Rue Richard Lenoir Villers-Bocage

Informations pratiques

Villers-Bocage

Itinéraire, en quête d’artistes

Rue Richard Lenoir Centre Richard Lenoir Villers-Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-19

Pour la 8ème édition, Itinéraire, en quête d’artistes vous propose, pendant les journées européennes du patrimoine, un parcours itinérant pour découvrir le travail de 49 artistes répartis sur 13 lieux du territoire de Pré-Bocage Intercom.

Pour la 8ème édition, Itinéraire, en quête d’artistes vous propose, pendant les journées européennes du patrimoine, un parcours itinérant pour découvrir le travail de 49 artistes répartis sur 13 lieux du territoire de Pré-Bocage Intercom.

Grâce à ce parcours artistique, véritable jeu de piste autour du patrimoine, des arts visuels et plastiques, vous sillonnerez les routes du territoire en allant à la découverte de ces artistes contemporains.

Venez assister à l’inauguration de l’évènement au Centre Richard-Lenoir (rue Richard-Lenoir à Villers-Bocage) le samedi 12 septembre à 11h. .

Rue Richard Lenoir Centre Richard Lenoir Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : Itinéraire, en quête d’artistes

For its 8th edition, ‘Itinéraire, en quête d’artistes’ is offering, during European Heritage Days, a walking tour to discover the work of 49 artists spread across 13 venues within the Pré-Bocage Intercom area.

L’événement Itinéraire, en quête d’artistes Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité