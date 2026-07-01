AGENDA · Bignan
Conférence de Morgan Lazartigues Louis de Frotté et la chouannerie normande Maison natale de Pierre Guillemot Bignan
samedi 11 juillet 2026 · Maison natale de Pierre Guillemot · Bignan
Informations pratiques
Bignan
Conférence de Morgan Lazartigues Louis de Frotté et la chouannerie normande
Maison natale de Pierre Guillemot 4 Kerdel Bignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Conférence le dimanche 11 juillet à 16h. .
Maison natale de Pierre Guillemot 4 Kerdel Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 64 65 28 93
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English :
L’événement Conférence de Morgan Lazartigues Louis de Frotté et la chouannerie normande Bignan a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE