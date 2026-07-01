Exposition photographies Sophie Zénon, Domaine de Kerguéhennec, Bignan

Informations pratiques

Exposition photographies Sophie Zénon 22 mars – 14 novembre 2027 Domaine de Kerguéhennec Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-22T11:00:00+01:00 – 2027-03-22T18:30:00+01:00

Fin : 2027-11-14T11:00:00+01:00 – 2027-11-14T18:30:00+01:00

L’exposition offrira aux visiteurs un ensemble d’œuvres réalisées au cours de l’année 2026 dans le cadre d’une résidence de création. Ces œuvres, inspirées tant par les riches collections du Département que par les espaces naturels du Domaine, seront animées par une démarche faisant une large place à la matérialité, à l’expérimentation et à l’hybridation des médium.

Domaine de Kerguéhennec Kerguéhennec Bignan 56500 Morbihan Bretagne 02 97 60 31 84 https://www.kerguehennec.fr/ https://www.facebook.com/Kerguehennec À la fois espace naturel et ensemble architectural hérité du 18e siècle, le domaine de Kerguéhennec est une propriété du Département du Morbihan. Son château et ses communs, classés Monuments Historiques, sont entourés d’espaces verts exceptionnels, répartis sur 175 hectares. Présence de parkings pour stationnement individuels et collectifs, accès spécifiques PMR.

L’exposition offrira aux visiteurs un ensemble d’œuvres réalisées au cours de l’année 2026 dans le cadre d’une résidence de création. Ces œuvres, inspirées tant par les riches collections du que par…

©Sophie Zénon