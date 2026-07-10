Conférence de Jean Guillot Les évasions rocambolesques Maison natale de Pierre Guillemot Bignan

Informations pratiques

Bignan

Conférence de Jean Guillot Les évasions rocambolesques

Maison natale de Pierre Guillemot 4 Kerdel Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Conférence le dimanche 16 Août à 16h. .

Maison natale de Pierre Guillemot 4 Kerdel Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 64 65 28 93

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English :

L’événement Conférence de Jean Guillot Les évasions rocambolesques Bignan a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE