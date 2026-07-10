AGENDA · Bignan
Conférence de Jean Guillot Les évasions rocambolesques Maison natale de Pierre Guillemot Bignan
dimanche 16 août 2026 · Maison natale de Pierre Guillemot · Bignan
Informations pratiques
Bignan
Conférence de Jean Guillot Les évasions rocambolesques
Maison natale de Pierre Guillemot 4 Kerdel Bignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Conférence le dimanche 16 Août à 16h. .
Maison natale de Pierre Guillemot 4 Kerdel Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 64 65 28 93
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English :
L’événement Conférence de Jean Guillot Les évasions rocambolesques Bignan a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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