AGENDA · Bignan
Pardon des Fontaines Bignan
dimanche 9 août 2026 · Bignan
Informations pratiques
Bignan
Pardon des Fontaines
Chapelle des Fontaines Bignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
11h, messe à la chapelle puis bénédiction des chevaux. Repas le midi (15€) , puis jeux, concours de palets sur planche. Repas en soirée, Fest Noz avec LanvaoBrezick Er Stiren
Organisation Les Amis de la Chapelle des Fontaines. .
Chapelle des Fontaines Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 02 98
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English :
L’événement Pardon des Fontaines Bignan a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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