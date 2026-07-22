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AGENDA · Bignan

Pardon des Fontaines Bignan

dimanche 9 août 2026 · Bignan

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Chapelle des Fontaines
Ville
56500 Bignan
Département
Morbihan
Tarif

Bignan

Pardon des Fontaines

Chapelle des Fontaines Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

11h, messe à la chapelle puis bénédiction des chevaux. Repas le midi (15€) , puis jeux, concours de palets sur planche. Repas en soirée, Fest Noz avec LanvaoBrezick Er Stiren
Organisation Les Amis de la Chapelle des Fontaines.   .

Chapelle des Fontaines Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 02 98 

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English :

L’événement Pardon des Fontaines Bignan a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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