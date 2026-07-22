Informations pratiques

Bignan

Pardon des Fontaines

Chapelle des Fontaines Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

11h, messe à la chapelle puis bénédiction des chevaux. Repas le midi (15€) , puis jeux, concours de palets sur planche. Repas en soirée, Fest Noz avec LanvaoBrezick Er Stiren

Organisation Les Amis de la Chapelle des Fontaines. .

Chapelle des Fontaines Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 02 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pardon des Fontaines Bignan a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE