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AGENDA · Bignan

Conférence de Morgan Lazartigues Louis de Frotté et la chouannerie normande Maison natale de Pierre Guillemot Bignan

samedi 8 août 2026 · Maison natale de Pierre Guillemot · Bignan

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Maison natale de Pierre Guillemot
Adresse
4 Kerdel
Ville
56500 Bignan
Département
Morbihan
Tarif

Bignan

Conférence de Morgan Lazartigues Louis de Frotté et la chouannerie normande

Maison natale de Pierre Guillemot 4 Kerdel Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Conférence le dimanche 08 Août à 16h.   .

Maison natale de Pierre Guillemot 4 Kerdel Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 64 65 28 93 

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English :

L’événement Conférence de Morgan Lazartigues Louis de Frotté et la chouannerie normande Bignan a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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