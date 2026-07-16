UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bignan

Exposition photographies Agnès b., Domaine de Kerguéhennec, Bignan

lundi 15 mars 2027 · Domaine de Kerguéhennec · Bignan

Exposition photographies Agnès b., Domaine de Kerguéhennec, Bignan

Informations pratiques

Début
lundi 15 mars 2027
Fin
dimanche 14 novembre 2027
Lieu
Domaine de Kerguéhennec
Adresse
Kerguéhennec
Ville
56500 Bignan
Département
Morbihan

Exposition photographies Agnès b. 15 mars – 14 novembre 2027 Domaine de Kerguéhennec Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-15T11:00:00+01:00 – 2027-03-15T19:00:00+01:00
Fin : 2027-11-14T11:00:00+01:00 – 2027-11-14T19:00:00+01:00

Le Domaine de Kerguéhennec réunit, autour du thème de la nature et du paysage, un ensemble de photographies couleur contemporaines issues de la Collection agnès b.

Domaine de Kerguéhennec Kerguéhennec Bignan 56500 Morbihan Bretagne 02 97 60 31 84 https://www.kerguehennec.fr/ https://www.facebook.com/Kerguehennec À la fois espace naturel et ensemble architectural hérité du 18e siècle, le domaine de Kerguéhennec est une propriété du Département du Morbihan. Son château et ses communs, classés Monuments Historiques, sont entourés d’espaces verts exceptionnels, répartis sur 175 hectares. Présence de parkings pour stationnement individuels et collectifs, accès spécifiques PMR.
Le Domaine de Kerguéhennec réunit, autour du thème de la nature et du paysage, un ensemble de photographies couleur contemporaines issues de la Collection agnès b.

© agnès b.

À voir aussi à Bignan (Morbihan)