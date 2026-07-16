Exposition photographies Agnès b., Domaine de Kerguéhennec, Bignan
lundi 15 mars 2027 · Domaine de Kerguéhennec · Bignan
Informations pratiques
Exposition photographies Agnès b. 15 mars – 14 novembre 2027 Domaine de Kerguéhennec Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-15T11:00:00+01:00 – 2027-03-15T19:00:00+01:00
Fin : 2027-11-14T11:00:00+01:00 – 2027-11-14T19:00:00+01:00
Le Domaine de Kerguéhennec réunit, autour du thème de la nature et du paysage, un ensemble de photographies couleur contemporaines issues de la Collection agnès b.
Domaine de Kerguéhennec Kerguéhennec Bignan 56500 Morbihan Bretagne 02 97 60 31 84 https://www.kerguehennec.fr/ https://www.facebook.com/Kerguehennec À la fois espace naturel et ensemble architectural hérité du 18e siècle, le domaine de Kerguéhennec est une propriété du Département du Morbihan. Son château et ses communs, classés Monuments Historiques, sont entourés d’espaces verts exceptionnels, répartis sur 175 hectares. Présence de parkings pour stationnement individuels et collectifs, accès spécifiques PMR.
Le Domaine de Kerguéhennec réunit, autour du thème de la nature et du paysage, un ensemble de photographies couleur contemporaines issues de la Collection agnès b.
© agnès b.
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