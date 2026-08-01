25ème Saint Christophe de véhicules anciens Bignan
dimanche 23 août 2026 · Bignan
Informations pratiques
Bignan
25ème Saint Christophe de véhicules anciens
Repas stade du Resto Bignan Bignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 22:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Balade de véhicules anciens.
Départ de la balade à 10h15 à Moréac. 11h bénédiction des véhicules, 12h30 arrivée Bignan stade du Resto. Repas (14€).
14h: Animation Gilardy ventriloque, Exposition des Véhicules, tracteurs, militaires, miniatures, vente de pièces rétro, Manège enfants, Crêpes, glaces, bonbons.
16h: Remise des prix.
19h Repas et animation au tarif de 13€ .
Repas stade du Resto Bignan Bignan 56500 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement 25ème Saint Christophe de véhicules anciens Bignan a été mis à jour le 2026-07-28 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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