Informations pratiques

Bignan

25ème Saint Christophe de véhicules anciens

Repas stade du Resto Bignan Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 22:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Balade de véhicules anciens.

Départ de la balade à 10h15 à Moréac. 11h bénédiction des véhicules, 12h30 arrivée Bignan stade du Resto. Repas (14€).

14h: Animation Gilardy ventriloque, Exposition des Véhicules, tracteurs, militaires, miniatures, vente de pièces rétro, Manège enfants, Crêpes, glaces, bonbons.

16h: Remise des prix.

19h Repas et animation au tarif de 13€ .

Repas stade du Resto Bignan Bignan 56500 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement 25ème Saint Christophe de véhicules anciens Bignan a été mis à jour le 2026-07-28 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE