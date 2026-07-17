Randonnées bien-être Centre-Morbihan Bignan
jeudi 27 août 2026 · Bignan
Informations pratiques
Bignan
Randonnées bien-être Centre-Morbihan
Bignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Marche Hebdomadaire tous les jeudis. Lieu indiquer a la réservation
Tarif 10€/Personne
Groupe 12 personnes max
Randonnées personnalisées possibles pour amis/famille/entreprise à la ½ journée ou journée complète.
Contact 06.12.49.09.47
Organisée par Breizh Sport Santé .
Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 12 49 09 47
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English :
L’événement Randonnées bien-être Centre-Morbihan Bignan a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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