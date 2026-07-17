Informations pratiques

Bignan

Randonnées bien-être Centre-Morbihan

Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Marche Hebdomadaire tous les jeudis. Lieu indiquer a la réservation

Tarif 10€/Personne

Groupe 12 personnes max

Randonnées personnalisées possibles pour amis/famille/entreprise à la ½ journée ou journée complète.

Contact 06.12.49.09.47

Organisée par Breizh Sport Santé .

Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 12 49 09 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnées bien-être Centre-Morbihan Bignan a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE