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Conférence: De paysagiste à Carnettiste Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Conférence: De paysagiste à Carnettiste Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer dimanche 19 juillet 2026.

Lieu
Salle Anne Follezou
Adresse
Route de Brigneau
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Conférence: De paysagiste à Carnettiste

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Cette conférence propose une approche du carnet de voyage à travers le parcours de Bruno Daverdin. Elle abordera différentes pistes de réflexion pour appréhender le dessin, passer du croquis à l’ouvrage autoédité, et réfléchir aux intentions qui accompagnent la création d’un carnet.

Ingénieur Paysagiste de formation,, Bruno s’est confronté à la notion du GRAND PAYSAGE par ses études, il continue à travailler cette dimension par le biais de croquis, dessins et aquarelles. Il aime donner à voir, de manière nouvelle, des lieux aussi bien quotidiens que de grande notoriété, qui composent un territoire.
Au travers de voyages d’études et de stages à l’étranger, qui lui ont permis de se confronter de différentes manières à l‘espace, il a progressivement affirmé son identité graphique et façonné son regard.   .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Conférence: De paysagiste à Carnettiste Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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