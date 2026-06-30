Conférence: De paysagiste à Carnettiste Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Conférence: De paysagiste à Carnettiste

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Cette conférence propose une approche du carnet de voyage à travers le parcours de Bruno Daverdin. Elle abordera différentes pistes de réflexion pour appréhender le dessin, passer du croquis à l’ouvrage autoédité, et réfléchir aux intentions qui accompagnent la création d’un carnet.

Ingénieur Paysagiste de formation,, Bruno s’est confronté à la notion du GRAND PAYSAGE par ses études, il continue à travailler cette dimension par le biais de croquis, dessins et aquarelles. Il aime donner à voir, de manière nouvelle, des lieux aussi bien quotidiens que de grande notoriété, qui composent un territoire.

Au travers de voyages d’études et de stages à l’étranger, qui lui ont permis de se confronter de différentes manières à l‘espace, il a progressivement affirmé son identité graphique et façonné son regard. .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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L’événement Conférence: De paysagiste à Carnettiste Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS