Stage d’une journée Carnet de voyage Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Stage d’une journée Carnet de voyage

Route de Brigneau Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Avec Bruno Daverdin

Une journée pour découvrir ou approfondir la pratique du carnet de voyage dans le cadre du port de Brigneau. À travers le dessin et l’aquarelle, Bruno Daverdin vous propose une série d’exercices et d’ateliers pour explorer la construction rapide du dessin, la composition, les jeux de couleurs et différentes astuces visuelles.

Accessible à tous les niveaux, ce stage privilégie une approche conviviale et décontractée, où l’apprentissage passe par l’expérimentation, le plaisir de dessiner et le lâcher-prise.

?? Matériel non fourni. Pensez à apporter votre matériel de dessin et d’aquarelle ainsi qu’un pique-nique. .

Route de Brigneau Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Stage d’une journée Carnet de voyage Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS