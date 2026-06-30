Stage d’une journée Carnet de voyage Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer
Stage d’une journée Carnet de voyage Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer dimanche 19 juillet 2026.
Moëlan-sur-Mer
Stage d’une journée Carnet de voyage
Route de Brigneau Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Avec Bruno Daverdin
Une journée pour découvrir ou approfondir la pratique du carnet de voyage dans le cadre du port de Brigneau. À travers le dessin et l’aquarelle, Bruno Daverdin vous propose une série d’exercices et d’ateliers pour explorer la construction rapide du dessin, la composition, les jeux de couleurs et différentes astuces visuelles.
Accessible à tous les niveaux, ce stage privilégie une approche conviviale et décontractée, où l’apprentissage passe par l’expérimentation, le plaisir de dessiner et le lâcher-prise.
?? Matériel non fourni. Pensez à apporter votre matériel de dessin et d’aquarelle ainsi qu’un pique-nique. .
Route de Brigneau Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Stage d’une journée Carnet de voyage Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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