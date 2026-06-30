EXPO Sur le motif, les peintres de Brigneau Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer dimanche 19 juillet 2026.

Moëlan-sur-Mer

EXPO Sur le motif, les peintres de Brigneau

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Brigneau à croquer ! Pendant une semaine, le port de Brigneau devient un atelier à ciel ouvert dédié à la peinture de plein air, de jadis à aujourd’hui.

Dans l’esprit des peintres de l’école de Pont-Aven qui venaient autrefois peindre sur le motif autour de l’auberge de la Mère Bacon, croqueurs, urban sketchers, aquarellistes et artistes de passage sont invités à poser leur regard sur le port et ses paysages.

Tout au long de la semaine, une exposition-vente à la salle Anne-Follezou présentera les créations réalisées sur place ainsi que les œuvres de nombreux artistes invités, parmi lesquels les Croqueurs de Quimperlé, les Urban Sketchers de Lorient, Rachel Pandolfino-Blaise, Christel Berger Corre, Bruno Daverdin, Élisabeth Pellicot, Bernard Trolez, Christian Angué et tous les croqueurs qui le souhaitent !

Au programme également conférence, stage de dessin et de peinture, ateliers de carnet de voyage et rencontres autour du dessin et de la peinture en extérieur.

Une semaine placée sous le signe de l’observation, du partage et de la création au cœur du port de Brigneau. .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement EXPO Sur le motif, les peintres de Brigneau Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS