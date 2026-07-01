Conférence de Pierre Frisch Rue Bonale Blesle
vendredi 31 juillet 2026 · Rue Bonale · Blesle
Informations pratiques
Blesle
Conférence de Pierre Frisch
Rue Bonale Centre d’expression culturelle Blesle Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Conférence de Pierre Frisch La contrée des dames ; Un prétexte pour parler des moniales au Moyen Age: l’abbaye Saint Pierre de Blesle.
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Rue Bonale Centre d’expression culturelle Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 76
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English :
Lecture by Pierre Frisch: “The Land of the Ladies”; “A Pretext for Discussing Nunneries in the Middle Ages: Saint Pierre de Blesle Abbey.”
L’événement Conférence de Pierre Frisch Blesle a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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