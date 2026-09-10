Conférence de Raphaël Dallaporta & Rémi Labrusse – Mémoire floue : de Chauvet à Fontainebleau, Musée de Préhistoire d’Ile-de-France, Nemours

Informations pratiques

Conférence de Raphaël Dallaporta & Rémi Labrusse – Mémoire floue : de Chauvet à Fontainebleau Samedi 19 septembre, 16h30 Musée de Préhistoire d’Ile-de-France Seine-et-Marne

Sans réservation dans la limite des places disponibles – Tout public à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

16h30 – Conférence de Raphaël Dallaporta & Rémi Labrusse – Mémoire floue : de Chauvet à Fontainebleau

À partir de leur travail commun sur la grotte de Chauvet et de leurs explorations des grès gravés de la forêt de Fontainebleau, ils interrogent la persistance du geste humain dans le temps long. Leur dialogue éclaire ces signes énigmatiques laissés dans la pierre depuis près de dix millénaires. Ensemble, ils questionnent ce que ces traces révèlent de notre rapport au temps, à l’image et à la mémoire.

Raphaël Dallaporta est artiste et photographe. Rémi Labrusse est docteur en histoire de l’art et enseignant à l’Ecole des hautes études en sciences sociales à Paris.

Musée de Préhistoire d’Ile-de-France 48 Avenue Etienne Dailly, 77140 Nemours, France Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33164785480 https://www.musee-prehistoire-idf.fr Construit entre 1977 et 1979, le bâtiment est l’oeuvre de Roland Simounet (1927-1996). En béton brut de décoffrage, il possède une couverture en terrasses et de larges baies vitrées qui s’ouvrent sur les jardins intérieurs, le parc boisé et les rochers de grès qui l’entourent. Par sa forme et ses matériaux, il se fond dans l’univers minéral des chaos de grès environnants. Ses façades vitrées et l’organisation des salles autour de patios permettent un dialogue permanent entre l’architecture, les collections et le sous-bois. Autoroute A6 SNCF gare de Nemours St Pierre

Conférence « Mémoire floue : de Chauvet à Fontainebleau »

© Emmanuel Breteau