Visite guidée Nemours insolite, Office de Tourisme du Pays de Nemours, Nemours
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme du Pays de Nemours · Nemours
Informations pratiques
Visite guidée Nemours insolite 19 et 20 septembre Office de Tourisme du Pays de Nemours Seine-et-Marne
30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
L’Office de Tourisme et le Château-Musée vous propose une visite découverte de différents lieux privés ou communaux habituellement fermés au public.
Office de Tourisme du Pays de Nemours 28 rue Gauthier-1er 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-paysdenemours.fr/qui-sommes-nous/les-services-de-lot/bienvenue-dans-notre-boutique-en-ligne/ »}]
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