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Visite guidée Nemours insolite, Office de Tourisme du Pays de Nemours, Nemours

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme du Pays de Nemours · Nemours

Visite guidée Nemours insolite, Office de Tourisme du Pays de Nemours, Nemours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme du Pays de Nemours
Adresse
28 rue Gauthier-1er 77140 Nemours
Ville
77140 Nemours
Département
Seine-et-Marne
Tarif
30

Visite guidée Nemours insolite 19 et 20 septembre Office de Tourisme du Pays de Nemours Seine-et-Marne

30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’Office de Tourisme et le Château-Musée vous propose une visite découverte de différents lieux privés ou communaux habituellement fermés au public.

Office de Tourisme du Pays de Nemours 28 rue Gauthier-1er 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-paysdenemours.fr/qui-sommes-nous/les-services-de-lot/bienvenue-dans-notre-boutique-en-ligne/ »}]
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