Jardin sonore, Le Picardeau – Fondazione Claudia Cardinale, Nemours

Informations pratiques

Jardin sonore Dimanche 30 août, 17h30 Le Picardeau – Fondazione Claudia Cardinale Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T17:30:00+02:00 – 2026-08-30T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T17:30:00+02:00 – 2026-08-30T18:30:00+02:00

Inspiré du mouvement artistique l’Arte Povera, plongez dans l’univers sonore du bio-rythme, ou la musique des plantes révèle l’harmonie secrète entre nature et sons. Une exploration sensorielle, ou chaque feuille, chaque racine, devient une note dans la symphonie du vivant, A partir de sons préenregistrés ou bien captés en direct, ils élaboreront une performance musicale et méditative, Fred et Martin nous invitent a l’écoute du dialogue sonore entre les échos systèmes en partant des sonorités du jardin du Picardeau.

Offert par la Région Île-de-France

Le Picardeau – Fondazione Claudia Cardinale 5 rue du picardeau 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 0160510433 https://lepicardeau.com/ https://www.instagram.com/le_picardeau/?hl=fr Bar restaurant et siège de la Fondazione Claudia Cardinale.

Plongez dans l’univers sonore du bio-rythme. À partir de sons préenregistrés ou captés en direct, Fred et Martin vous invitent a l’écoute des sonorités du jardin du Picardeau. concert performance

Chloé Senget