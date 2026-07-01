Jardin sonore, Le Picardeau – Fondazione Claudia Cardinale, Nemours
dimanche 30 août 2026 · Le Picardeau - Fondazione Claudia Cardinale · Nemours
Informations pratiques
Jardin sonore Dimanche 30 août, 17h30 Le Picardeau – Fondazione Claudia Cardinale Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T17:30:00+02:00 – 2026-08-30T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T17:30:00+02:00 – 2026-08-30T18:30:00+02:00
Inspiré du mouvement artistique l’Arte Povera, plongez dans l’univers sonore du bio-rythme, ou la musique des plantes révèle l’harmonie secrète entre nature et sons. Une exploration sensorielle, ou chaque feuille, chaque racine, devient une note dans la symphonie du vivant, A partir de sons préenregistrés ou bien captés en direct, ils élaboreront une performance musicale et méditative, Fred et Martin nous invitent a l’écoute du dialogue sonore entre les échos systèmes en partant des sonorités du jardin du Picardeau.
Offert par la Région Île-de-France
Le Picardeau – Fondazione Claudia Cardinale 5 rue du picardeau 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 0160510433 https://lepicardeau.com/ https://www.instagram.com/le_picardeau/?hl=fr Bar restaurant et siège de la Fondazione Claudia Cardinale.
Plongez dans l’univers sonore du bio-rythme. À partir de sons préenregistrés ou captés en direct, Fred et Martin vous invitent a l’écoute des sonorités du jardin du Picardeau. concert performance
Chloé Senget
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