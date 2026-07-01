L’Art de la Reliure : quand le livre résiste et se ré-imagine, Atelier Livrasphère, Nemours

Informations pratiques

L’Art de la Reliure : quand le livre résiste et se ré-imagine 19 et 20 septembre Atelier Livrasphère Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Art de la Reliure : quand le livre résiste et se ré-imagine

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’atelier Livrasphère ouvre ses portes. Le livre, objet du quotidien devenu trésor d’histoire, est par nature vulnérable. Face aux outrages du temps, notre savoir-faire fait bouclier !

Venez découvrir l’intimité d’un métier d’art où le geste précis insuffle une seconde vie aux pages oubliées.

– Raviver les couleurs des reliures, leur redonner leur éclat, soigner les blessures du temps

– Résister pour perpétuer un métier en voie de disparition pour que le patrimoine écrit traverse les siècles

– Ré-imaginer à travers la reliure d’art et la création

Poussez la porte de l’atelier, venez toucher les matières, respirer l’odeur du cuir et du papier, et échanger avec Laura Carlu Favennec, artisane passionnée.

Atelier Livrasphère 9 quai Victor-Hugo 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 07 70 14 44 71 https://livrasphere.com https://www.instagram.com/livrasphere/ Atelier de reliure et de restauration de livres.

L’atelier existe depuis 2013, mais seulement depuis 2019 à son emplacement actuel. De nombreux ouvrages passent à l’atelier pour recevoir une nouvelle reliure ou être restaurés. Parking en face de l’atelier. Pas d’accès PMR.

Atelier découverte de la reliure traditionnel

©Laura Carlu-Favennec – Atelier Livrasphère