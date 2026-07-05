Journées européennes du patrimoine 2026 au Château-Musée de Nemours! Rue Gautier 1er Nemours

Informations pratiques

Nemours

Journées européennes du patrimoine 2026 au Château-Musée de Nemours!

Rue Gautier 1er Château Musée de Nemours Nemours Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Comme chaque année, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir des sites chargés d’histoire !

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Rue Gautier 1er Château Musée de Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 28 27 42 resa.chateaumusee@ville-nemours.fr

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English :

Just like every year, the European Heritage Days are a chance to explore sites steeped in history!

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 au Château-Musée de Nemours! Nemours a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme du Pays de Nemours