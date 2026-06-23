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L’art rupestre préhistorique d’Île-de-France dialogue avec la création contemporaine Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France Nemours

samedi 19 septembre 2026 · Musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France · Nemours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France
Adresse
48 avenue Etienne Dailly
Ville
77140 Nemours
Département
Seine-et-Marne
Tarif

Nemours

L’art rupestre préhistorique d’Île-de-France dialogue avec la création contemporaine

Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de Préhistoire d’Île-de-France organise une série de trois conférences autour du thème L’art rupestre préhistorique d’Île-de-France dialogue avec la création contemporaine.
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Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 78 54 80  prehistoire@departement77.fr

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English :

As part of European Heritage Days, the Museum of Prehistory of Île-de-France is organizing a series of three lectures on the theme: Prehistoric Rock Art in Île-de-France: A Dialogue with Contemporary Art.

L’événement L’art rupestre préhistorique d’Île-de-France dialogue avec la création contemporaine Nemours a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Nemours

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