Le grand labo de l’archéologue Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France Nemours

Informations pratiques

Nemours

Le grand labo de l’archéologue

Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Grand Labo de l’archéologue invite petits et grands à découvrir le métier d’archéologue à travers ateliers et expériences reconstitution, identification, outils préhistoriques…

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Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 78 54 80 prehistoire@departement77.fr

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English :

The Archaeologist’s Big Lab invites visitors of all ages to discover the profession of archaeology through workshops and hands-on activities: reconstructions, identification, prehistoric tools, and more.

L’événement Le grand labo de l’archéologue Nemours a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays de Nemours