Le grand labo de l’archéologue Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France Nemours
dimanche 20 septembre 2026 · Musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France · Nemours
Informations pratiques
Nemours
Le grand labo de l’archéologue
Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Grand Labo de l’archéologue invite petits et grands à découvrir le métier d’archéologue à travers ateliers et expériences reconstitution, identification, outils préhistoriques…
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Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 78 54 80 prehistoire@departement77.fr
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English :
The Archaeologist’s Big Lab invites visitors of all ages to discover the profession of archaeology through workshops and hands-on activities: reconstructions, identification, prehistoric tools, and more.
L’événement Le grand labo de l’archéologue Nemours a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays de Nemours
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