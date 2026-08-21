Visite libre du parcours permanent du Château-Musée, Château-Musée de Nemours, Nemours

Informations pratiques

Visite libre du parcours permanent du Château-Musée 19 et 20 septembre Château-Musée de Nemours Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Né de la volonté d’offrir au plus grand nombre les chefs-d’œuvre du Château-Musée, le parcours permanent offre la part belle aux formats de grandes dimensions, aux arts décoratifs et à la sculpture.

Château-Musée de Nemours Rue Gautier 1er, 77140 Nemours, France Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 0164282742 https://www.nemours.fr/chateau-musee Le musée est installé depuis 1903 au sein d’un château, édifice médiéval majeur, construit par Gauthier Ier de Vilebéon (1125 – 1205), grand chambellan des rois Louis VII et Philippe Auguste, dans la seconde moitié du XIIe siècle comme résidence et place forte des seigneurs de Nemours. Puis le château devient ducal au XVe siècle. Enfin le bâtiment est remanié aux XVIIe et XVIIIe siècles. Dans l’état actuel des connaissances, le château est considéré comme le plus ancien château-fort de ville en Ile-de-France. Par l’autoroute A6 : sortie n°16 Nemours. Par la route : N7 / D607 / D403. En train : gare SNCF de Nemours Saint-Pierre. En car : Ligne 34 du Seine et Marne Express, arrêt Quai Victor Hugo.

Visite libre du parcours permanent

©Ville de Nemours, Château-Musée