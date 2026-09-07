Conférence de René Marrot, Maison des sources, Mauléon-Barousse

Informations pratiques

Conférence de René Marrot Samedi 19 septembre, 15h30 Maison des sources Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conférence de M. Marrot, fondateur de la Maison des Sources.

Maison des sources La Gourdiole, 65370 Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 39 23 85 http://maisondessources.net Au cœur de la vallée de la Barousse, la maison des sources vous propose une visite culturelle, ludique et pédagogique sur l’histoire des hommes et le patrimoine local au fil de l’eau. Présence de parking.

Conférence de Mr Marrot, fondateur de La Maison des Sources