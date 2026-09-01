Informations pratiques

Vichy

Conférence de Stéphane Chollet

Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 19:00:00

fin : 2026-09-23 20:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Retrouver du sens dans un monde en mutation Quand les sagesses millénaires éclairent notre époque moderne.

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Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 13 51 08 auvergne@surya-world.org

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English :

%AB Finding Meaning Again in a Changing World %BB When Ancient Wisdom %E9Illuminates Our %E9Modern Age.

L’événement Conférence de Stéphane Chollet Vichy a été mis à jour le 2026-08-21 par Vichy Destinations