CONFÉRENCE-DÉBAT « ESCLAVES ET COLONS, QUELLES EMPREINTES RESTE-T-IL DE NOS JOURS ? » Manufacture des Tabacs Nantes
CONFÉRENCE-DÉBAT « ESCLAVES ET COLONS, QUELLES EMPREINTES RESTE-T-IL DE NOS JOURS ? » Manufacture des Tabacs Nantes mercredi 27 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 20:00 – 22:00
Gratuit : oui Pour plus d’informations : aagla44@gmail.com / 06 33 31 80 96 Tout public
Colons blancs responsables et colonisés noirs victimes, débarqués en même temps dans les îles, ont cohabité en tant que maîtres et esclaves pendant près de trois siècles. Comment leurs descendants peuvent-ils continuer à vivre ensemble aujourd’hui, tous marqués par le poids de ce douloureux passé ? Ce dernier a engendré des traumatismes qui, malgré nous, ont des conséquences psychologiques des deux côtés, qui perdurent encore.Cette conférence sera également l’occasion de présenter l’exposition « L’Histoire singulière de l’Association des Antillais et Guyanais de Loire-Atlantique : 1946 -2025 ». Avec Marie-Andrée Ciprut, psychologue et psychothérapeutePar l’Association des Antillais et Guyanais de Loire-Atlantique (AAGLA)
Manufacture des Tabacs Nantes 44000
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