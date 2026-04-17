Conférence-débat Les petits prédateurs sauvages Saint-Dié-des-Vosges
Conférence-débat Les petits prédateurs sauvages Saint-Dié-des-Vosges vendredi 17 avril 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Conférence-débat Les petits prédateurs sauvages
5 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17
A travers ce débat organisé par Oiseaux-Nature, venez découvrir les renards et les mustélidés afin de comprendre leur rôle et apprendre à vivre à leurs côtés.Tout public
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5 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est oiseauxnature@free.fr
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English :
In this debate organized by Oiseaux-Nature, discover foxes and mustelids to understand their role and learn how to live alongside them.
L’événement Conférence-débat Les petits prédateurs sauvages Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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