Saint-Dié-des-Vosges

Conférence-débat Les petits prédateurs sauvages

5 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

A travers ce débat organisé par Oiseaux-Nature, venez découvrir les renards et les mustélidés afin de comprendre leur rôle et apprendre à vivre à leurs côtés.Tout public

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5 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est oiseauxnature@free.fr

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English :

In this debate organized by Oiseaux-Nature, discover foxes and mustelids to understand their role and learn how to live alongside them.

L’événement Conférence-débat Les petits prédateurs sauvages Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES