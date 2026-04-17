Soirée théâtre Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Soirée théâtre

Salle Carbonnar 27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Soirée théâtre organisée par L’Amicale pour le don de sang bénévole de Saint-Dié avec en première partie Les Comères de David-Olivier Defarges. Puis en deuxième partie, Opération camomille de Christian Rossignol.

Réservation obligatoire et paiement en chèque uniquement.Tout public

4 .

Salle Carbonnar 27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 067500754 dondusangsaintdie@gmail.com

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English :

Theater evening organized by L?Amicale pour le don de sang bénévole de Saint-Dié, opening with Les Comères by David-Olivier Defarges. Second act: Opération camomille by Christian Rossignol.

Reservations essential, payment by cheque only.

L’événement Soirée théâtre Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES