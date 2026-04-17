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Soirée théâtre Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges

Soirée théâtre Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Salle Carbonnar

Adresse : 27 Place de l'Europe

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 4 Tarif enfant

Saint-Dié-des-Vosges

Soirée théâtre

Salle Carbonnar 27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Soirée théâtre organisée par L’Amicale pour le don de sang bénévole de Saint-Dié avec en première partie Les Comères de David-Olivier Defarges. Puis en deuxième partie, Opération camomille de Christian Rossignol.
Réservation obligatoire et paiement en chèque uniquement.Tout public
4  .

Salle Carbonnar 27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 067500754  dondusangsaintdie@gmail.com

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English :

Theater evening organized by L?Amicale pour le don de sang bénévole de Saint-Dié, opening with Les Comères by David-Olivier Defarges. Second act: Opération camomille by Christian Rossignol.
Reservations essential, payment by cheque only.

L’événement Soirée théâtre Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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