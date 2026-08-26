Conférence -Débat Les seigneurs des tranchées Place du Colonel Laussedat Moulins
samedi 21 novembre 2026 · Place du Colonel Laussedat · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Conférence -Débat Les seigneurs des tranchées
Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 16:00:00
fin : 2026-11-21 18:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Avant les autoroutes, logements ou lignes ferroviaires, l’archéologie préventive explore les traces enfouies de notre passé.
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Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr
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English :
Before highways, housing developments, or rail lines are built, preventive archaeology explores the buried traces of our past.
L’événement Conférence -Débat Les seigneurs des tranchées Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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