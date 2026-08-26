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AGENDA · Moulins

Conférence -Débat Les seigneurs des tranchées Place du Colonel Laussedat Moulins

samedi 21 novembre 2026 · Place du Colonel Laussedat · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place du Colonel Laussedat
Adresse
Musée Anne de Beaujeu
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Conférence -Débat Les seigneurs des tranchées

Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 16:00:00
fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :
2026-11-21

Avant les autoroutes, logements ou lignes ferroviaires, l’archéologie préventive explore les traces enfouies de notre passé.
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Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47  musees@allier.fr

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English :

Before highways, housing developments, or rail lines are built, preventive archaeology explores the buried traces of our past.

L’événement Conférence -Débat Les seigneurs des tranchées Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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