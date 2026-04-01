Conférence débat Santé sexuelle, Parlons en ! Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Tarnos

Conférence débat Santé sexuelle, Parlons en !

Médiathèque Les Temps Modernes 1 allée du fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29 22:20:00

Date(s) :

2026-04-29

Cette conférence, animée par des professionnels de santé du territoire, aide les parents à aborder la santé sexuelle avec leur enfant ou adolescent de manière sereine et adaptée. Elle propose des repères, des outils concrets pour faciliter le dialogue, et présente les ressources locales pouvant les accompagner. Un temps d’échange bienveillant permettra de répondre aux questions de chacun.

Au programme

-Comprendre les enjeux (consentement, réseaux sociaux, prévention…)

-Trouver des repères simples et concrets

-Échanger librement, sans jugement

Un temps utile pour repartir plus serein dans le dialogue avec votre enfant.

Animé par des professionnelles de la santé du territoire/Association Boost’up Santé.

Réservé à un public Parents.

RDV à 20h. Durée 1h30. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 allée du fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

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English :

L’événement Conférence débat Santé sexuelle, Parlons en ! Tarnos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx