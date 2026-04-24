Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous lecture | Marque-page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Rendez-vous lecture | Marque-page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Rendez-vous lecture | Marque-page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos mardi 12 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Les Temps Modernes

Adresse : 1 Allée du Fils

Ville : 40220 Tarnos

Département : Landes

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Tarnos

Rendez-vous lecture | Marque-page

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 17:30:00
fin : 2026-05-12 19:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Ce club de lecture vous propose des rencontres mensuelles autour d’une sélection d’ouvrages romans, récits, enquêtes ou témoignages.

Adultes Pour participer, contacter les bibliothécaires au 05 59 64 34 43.
Rendez-vous à 17h30 (durée 1h30).   .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rendez-vous lecture | Marque-page Tarnos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx

À voir aussi à Tarnos (Landes)