Rendez-vous lecture | Marque-page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Rendez-vous lecture | Marque-page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos mardi 12 mai 2026.
Tarnos
Rendez-vous lecture | Marque-page
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 17:30:00
fin : 2026-05-12 19:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Ce club de lecture vous propose des rencontres mensuelles autour d’une sélection d’ouvrages romans, récits, enquêtes ou témoignages.
Adultes Pour participer, contacter les bibliothécaires au 05 59 64 34 43.
Rendez-vous à 17h30 (durée 1h30). .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
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English :
L’événement Rendez-vous lecture | Marque-page Tarnos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx
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