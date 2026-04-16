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Makja musique live Rooftop La Méridienne Tarnos

Makja musique live Rooftop La Méridienne Tarnos

Makja musique live Rooftop La Méridienne Tarnos vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Rooftop La Méridienne

Adresse : 12 Quater Boulevard Jacques Duclos

Ville : 40220 Tarnos

Département : Landes

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Tarnos

Makja musique live

Rooftop La Méridienne 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Musique live du trio MAKJA. Makja entre en scène. Il ouvre la bouche. C’est une claque. Comme à chaque fois. Une claque bénéfique et en musique. RDV à 20h au 6ème étage des résidences Grandola.   .

Rooftop La Méridienne 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20 

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English : Makja musique live

L’événement Makja musique live Tarnos a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Seignanx

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