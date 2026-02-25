Rendez-vous créatif, Tricothé Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Rendez-vous créatif, Tricothé

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Tricot, crochet, broderie, tissage, couture la médiathèque invite les créatives et créatifs du fil à se retrouver une fois par mois autour de leurs ouvrages et d’une boisson, pour discuter et échanger !

Adultes Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.

Rendez-vous à 18h à la médiathèque.

Durée 1h30. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

