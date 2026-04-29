Le carnaval des animaux Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Le carnaval des animaux Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos samedi 2 mai 2026.
Tarnos
Le carnaval des animaux
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-05-02 11:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Par les élèves des classes de cordes de l’École municipale de musique de Tarnos, dirigés par Perrine Kaczala, professeure.
Le lion rugit, le coq chante , la tortue danse, à chaque animal son thème. Les élèves des classes de cordes de l’école de musique de Tarnos vous invitent à découvrir en musique et en images cette œuvre pleine d’humour de Camille Saint Saëns.
Tout public Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.
RDV à 11h. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 43 34
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English : Le carnaval des animaux
L’événement Le carnaval des animaux Tarnos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx
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