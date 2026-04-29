Le carnaval des animaux Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Tarnos

Le carnaval des animaux

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-05-02 11:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Par les élèves des classes de cordes de l’École municipale de musique de Tarnos, dirigés par Perrine Kaczala, professeure.

Le lion rugit, le coq chante , la tortue danse, à chaque animal son thème. Les élèves des classes de cordes de l’école de musique de Tarnos vous invitent à découvrir en musique et en images cette œuvre pleine d’humour de Camille Saint Saëns.

Tout public Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.

RDV à 11h. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 43 34

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English : Le carnaval des animaux

L’événement Le carnaval des animaux Tarnos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx