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Le carnaval des animaux Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Le carnaval des animaux Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Le carnaval des animaux Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos samedi 2 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Les Temps Modernes

Adresse : 1 Allée du Fils

Ville : 40220 Tarnos

Département : Landes

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Tarnos

Le carnaval des animaux

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-05-02 11:30:00

Date(s) :
2026-05-02

Par les élèves des classes de cordes de l’École municipale de musique de Tarnos, dirigés par Perrine Kaczala, professeure.
Le lion rugit, le coq chante , la tortue danse, à chaque animal son thème. Les élèves des classes de cordes de l’école de musique de Tarnos vous invitent à découvrir en musique et en images cette œuvre pleine d’humour de Camille Saint Saëns.
Tout public Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.
RDV à 11h.   .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 43 34 

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English : Le carnaval des animaux

L’événement Le carnaval des animaux Tarnos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx

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