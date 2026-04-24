Exposition, Luttons Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Tarnos

Exposition, Luttons

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-05

Atelier photographique mené par Louis Fabriès avec des élèves du collège Langevin Wallon de Tarnos

Pour faire écho à l’exposition Le temps conquis, commémorer le front populaire avec Willy Ronis, le photographe Louis Fabriès a réalisé un travail photographique sur le thème des engagements et des résistances avec un groupe de 10 élèves du collège Langevin-Wallon de Tarnos.

Ils et elles ont ainsi construit une série de 10 images racontant leurs observations et leurs questionnements sur le monde actuel, d’ordres politiques, sociales ou du quotidien.

Tout public Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque et en dehors des animations dans la salle d’exposition. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

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English :

L’événement Exposition, Luttons Tarnos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx