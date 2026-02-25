Rendez-vous lecture, Club Ados Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Venez discuter, échanger, partager vos coups de cœur et découvrir ceux des autres. En partenariat avec la librairie Des Colettes.
Les séances se dérouleront en alternance à la médiathèque et à la librairie.
Dès 13 ans Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.
Rendez-vous à 18h (durée 1h30). .
