Rendez-vous lecture, Club Ados Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Venez discuter, échanger, partager vos coups de cœur et découvrir ceux des autres. En partenariat avec la librairie Des Colettes.

Les séances se dérouleront en alternance à la médiathèque et à la librairie.

Dès 13 ans Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.

Rendez-vous à 18h (durée 1h30). .

