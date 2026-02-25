Lecture musicale, un cri dans la forêt Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Lecture musicale, un cri dans la forêt

Partis cueillir des champignons dans la forêt interdite, Lucas et Antonin trouvent un trésor de cèpes. À mesure que leurs paniers se remplissent, ils s’enfoncent un peu plus profondément dans le bois, les yeux brillants d’excitation. La tombée de la nuit les ramène à la réalité. Le soleil a presque atteint la cime des pins. Antonin et Lucas se décident enfin à rentrer. Mais les traces de leur chemin ont été effacées par leurs nombreuses battues. Les deux enfants perdus découvrent alors, au détour d’un bosquet, un lac et une île mystérieuse qui semble habitée…

Un récit palpitant au cœur de la forêt et de ses mystères, une magnifique histoire d’amitié et de courage portée par la voix de son auteur, Marin Ledun, sur les compositions originales de Frédérique Goichon à la harpe.

Dès 8 ans Réservation dès le 7 avril au 05 59 64 34 43.

Rendez-vous à 16h.

Durée 40 min. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

