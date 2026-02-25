Rendez-vous lecture Marque-Page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Rendez-vous lecture Marque-Page

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Ce club de lecture vous propose des rencontres mensuelles autour d’une sélection d’ouvrages romans, récits, enquêtes ou témoignages.

Adultes Pour participer, contacter les bibliothécaires au 05 59 64 34 43.

RDV à 17h30.

Durée 1h30. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rendez-vous lecture Marque-Page Tarnos a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Seignanx