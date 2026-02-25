Rendez-vous lecture Marque-Page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Rendez-vous lecture Marque-Page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos mardi 21 avril 2026.
Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos
Ce club de lecture vous propose des rencontres mensuelles autour d’une sélection d’ouvrages romans, récits, enquêtes ou témoignages.
Adultes Pour participer, contacter les bibliothécaires au 05 59 64 34 43.
RDV à 17h30.
Durée 1h30. .
