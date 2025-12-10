Jazz Collectif Paris Swing Salle Maurice Thorez Tarnos

Jazz Collectif Paris Swing

Salle Maurice Thorez 4 Place Albert Castets Tarnos Landes

Le Collectif Paris Swing, fondé en 2017, est devenu en quelques mois la référence de la musique swing à Paris avec la crème de la crème des musiciens de la scène Jazz parisienne !

Au programme, les plus grands standards du jazz américain tels que le Stride de Fats Waller, les envolées de Sidney Bechet ou encore les thèmes de Benny Goodman, sans oublier Glenn Miller et Louis Armstrong… Une soirée festive sous le signe de la syncope, du rythme et de l’improvisation.

Rdv à 17h à la salle Maurice Thorez. Place assise non numérotée.

Billetterie au guichet du Point Com ou en ligne. .

