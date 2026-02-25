Conférence dédicace Planétarium Épinal

Conférence dédicace

Planétarium 31B Rue Dom Pothier Épinal Vosges

Début : Mardi Mardi 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10 22:00:00

2026-03-10

A l’occasion du lancement de la mission Artemis 2, premier vol habité depuis plus de 50 ans qui emmène des astronautes autour de la Lune, nous proposons une conférence consacrée à l’exploration lunaire. En se basant sur des faits insolites et des anecdotes de la géologie lunaire, des missions passées ou des futures bases spatiales, ce voyage saura vous faire porter un nouveau regard sur notre satellite !

Nicolas Beck présentera son nouvel ouvrage Petites histoires et grands déboires de l’exploration de la Lune parution le 6 mars 2026 Delachaux&Niestlé

Réservation conseillée par téléphone.Tout public

Planétarium 31B Rue Dom Pothier Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 35 08 02

English :

On the occasion of the launch of the Artemis 2 mission, the first manned flight in over 50 years to take astronauts around the Moon, we are offering a lecture dedicated to lunar exploration. Based on unusual facts and anecdotes about lunar geology, past missions and future space bases, this journey will give you a new perspective on our satellite!

Nicolas Beck will present his new book: Petites histoires et grands déboires de l’exploration de la Lune published March 6, 2026 Delachaux&Niestlé

Reservations recommended by telephone.

