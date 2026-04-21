Conférence dédicaces Serge Legrand-Vall Salle des conférences de la mairie Saint-Lary-Soulan
Conférence dédicaces Serge Legrand-Vall Salle des conférences de la mairie Saint-Lary-Soulan jeudi 7 mai 2026.
Saint-Lary-Soulan
Conférence dédicaces Serge Legrand-Vall
Salle des conférences de la mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Serge Legrand-Vall est l’auteur de plus d’une dizaine de romans dont Un oubli sans nom , Reconquista , La rive sombre de l’Ebre , Les Eaux dangereuses et d’une publication récente autour du Rugby !
Salle des conférences Gratuit .
Salle des conférences de la mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com
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English :
Serge Legrand-Vall is the author of more than a dozen novels, including Un oubli sans nom , Reconquista , La rive sombre de l’Ebre , Les Eaux dangereuses and a recent publication about Rugby!
L’événement Conférence dédicaces Serge Legrand-Vall Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de St Lary|CDT65
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