Saint-Lary-Soulan

Conférence dédicaces Serge Legrand-Vall

Salle des conférences de la mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Serge Legrand-Vall est l’auteur de plus d’une dizaine de romans dont Un oubli sans nom , Reconquista , La rive sombre de l’Ebre , Les Eaux dangereuses et d’une publication récente autour du Rugby !

Salle des conférences Gratuit .

Salle des conférences de la mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com

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English :

Serge Legrand-Vall is the author of more than a dozen novels, including Un oubli sans nom , Reconquista , La rive sombre de l’Ebre , Les Eaux dangereuses and a recent publication about Rugby!

L’événement Conférence dédicaces Serge Legrand-Vall Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de St Lary|CDT65