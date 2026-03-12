Animations Patouland village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Animations Patouland village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan lundi 27 avril 2026.
Animations Patouland village
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 15:00:00
fin : 2026-04-27 17:00:00
Date(s) :
2026-04-27
Animations et jeux pour les enfants.
Gratuit
Maison du Patrimoine .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
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English :
Animations and games for children.
Free
L’événement Animations Patouland village Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-03-12 par OT de St Lary|CDT65