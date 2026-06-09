Exposition de Paco Sierra SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Exposition de Paco Sierra SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 7 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Exposition de Paco Sierra
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-07
L’exposition de Paco Sierra met en lumière des œuvres d’un grand réalisme réalisées principalement au stylo Bic.
À travers ses portraits et scènes de vie, l’artiste révèle une maîtrise remarquable du détail et de la lumière.
Cette exposition invite le public à découvrir un univers artistique original où patience, précision et émotion se rencontrent.
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SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 patrimoine@saintlary.com
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English :
Paco Sierra?s exhibition showcases highly realistic works created mainly with Bic pens.
Through his portraits and scenes of life, the artist reveals a remarkable mastery of detail and light.
This exhibition invites the public to discover an original artistic universe where patience, precision and emotion meet.
L’événement Exposition de Paco Sierra Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de St Lary|CDT65
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