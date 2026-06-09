Exposition de Paco Sierra SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Exposition de Paco Sierra

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-07

L’exposition de Paco Sierra met en lumière des œuvres d’un grand réalisme réalisées principalement au stylo Bic.

À travers ses portraits et scènes de vie, l’artiste révèle une maîtrise remarquable du détail et de la lumière.

Cette exposition invite le public à découvrir un univers artistique original où patience, précision et émotion se rencontrent.

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SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 patrimoine@saintlary.com

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English :

Paco Sierra?s exhibition showcases highly realistic works created mainly with Bic pens.

Through his portraits and scenes of life, the artist reveals a remarkable mastery of detail and light.

This exhibition invites the public to discover an original artistic universe where patience, precision and emotion meet.

L’événement Exposition de Paco Sierra Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de St Lary|CDT65