Exposition de Sisco Renau SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Exposition de Sisco Renau SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 7 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Exposition de Sisco Renau
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-07
L’exposition de Sisco Renau présente un univers artistique riche, mêlant engagement, créativité et expression visuelle.
À travers ses œuvres, l’artiste explore des thèmes sociaux et culturels avec une grande force graphique et une identité singulière.
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SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 patrimoine@saintlary.com
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English :
Sisco Renau?s exhibition presents a rich artistic universe, combining commitment, creativity and visual expression.
Through her works, the artist explores social and cultural themes with graphic force and a singular identity.
L’événement Exposition de Sisco Renau Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de St Lary|CDT65
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