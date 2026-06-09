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Exposition de Sisco Renau SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Exposition de Sisco Renau SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 7 juillet 2026.

Lieu : SAINT-LARY-SOULAN

Adresse : Maison du Patrimoine

Ville : 65170 Saint-Lary-Soulan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Saint-Lary-Soulan

Exposition de Sisco Renau

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-07

L’exposition de Sisco Renau présente un univers artistique riche, mêlant engagement, créativité et expression visuelle.
À travers ses œuvres, l’artiste explore des thèmes sociaux et culturels avec une grande force graphique et une identité singulière.
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SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81  patrimoine@saintlary.com

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English :

Sisco Renau?s exhibition presents a rich artistic universe, combining commitment, creativity and visual expression.
Through her works, the artist explores social and cultural themes with graphic force and a singular identity.

L’événement Exposition de Sisco Renau Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de St Lary|CDT65

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