Saint-Lary-Soulan

Concert La Frangine

Terrain Banino SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 17:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Après plus de 10 ans, plus de 700 concerts, Angèle a le grand plaisir, auprès de François et Jean Baptiste, de vous présenter La Frangine, musiques et chansons revisitées electro pop swing.

C’est au contact des différents publics, et à l’occasion des différents concerts qu’Angèle a pu s’imprégner de diverses influences.

Avec La Frangine, la pop, le swing, l’electro et les sons d’aujourd’hui vous apporteront un métissage surprenant où s’entremêleront sourires, dance, ambiance festive.

Terrain Banino (à côté de la pharmacie) .

Terrain Banino SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com

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English :

After more than 10 years and over 700 concerts, Angèle is delighted to present La Frangine with François and Jean Baptiste, an electro pop swing revisited music and song.

It’s through contact with different audiences, and on the occasion of various concerts, that Angèle has been able to soak up a variety of influences.

With La Frangine, pop, swing, electro and the sounds of today will bring you a surprising mix of smiles, dance and festive atmosphere.

L’événement Concert La Frangine Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de St Lary|CDT65