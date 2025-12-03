Conférence Démarchage et arnaques Foyer restaurant L’Oustalet Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Conférence Démarchage et arnaques

Mercredi 30 septembre 2026 de 14h à 15h30. Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30 15:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Démarchage et Arnaques une conférence pour apprendre à déjouer les pièges

Appels suspects, faux conseillers bancaires, courriels alarmants, QR codes piégés, faux RIB, escroqueries à la carte SIM, menaces judiciaires… Les arnaques se multiplient et se perfectionnent.

Plus d’un Français sur cinq en a déjà été victime, et la plupart ne savent pas quels recours existent réellement.



Lors de cette conférence, vous découvrirez comment reconnaître les méthodes des fraudeurs, éviter les pièges les plus courants, et agir efficacement si vous êtes ciblé.

Nous aborderons aussi les nouveaux dispositifs légaux, les droits des consommateurs, et les bons réflexes à adopter.

Une rencontre claire, vivante et accessible à tous, animé par un juriste de l’association Que Choisir Ensemble d’Aix-en-Provence avec des exemples concrets tirés de situations réelles.



Parce qu’être informé, c’est déjà se protéger, venez apprendre à repérer, comprendre et déjouer les arnaques du quotidien. Pensez à vous inscrire !



En partenariat avec l’association Que choisir ensemble et animée par José MANZANO (juriste) et Christian GALLET. .

Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95

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English :

Door-to-Door Sales and Scams: A Seminar on How to Avoid the Pitfalls

L’événement Conférence Démarchage et arnaques Lambesc a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison du Tourisme de Lambesc