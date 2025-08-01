Conférence des Amis des Musées d’Art et d’Histoire de Troyes De la cour des rois de France à la capitale de la Champagne échanges artistiques entre Fontainebleau et Troyes à la Renaissance La Chapelle-Saint-Luc

Conférence des Amis des Musées d’Art et d’Histoire de Troyes De la cour des rois de France à la capitale de la Champagne échanges artistiques entre Fontainebleau et Troyes à la Renaissance

2026-05-12

2026-05-12

Dans les années 1530, le roi François Ier fait de son château de Fontainebleau une nouvelle Rome . Sur ce chantier royal, artistes italiens et français mettent au point de nouvelles formes, qui inspirent bientôt tout le nord de la France cette école de Fontainebleau finit par marquer la production champenoise, tant en peinture qu’en architecture ou en sculpture. Certains artistes viennent même s’établir à Troyes, et y introduisent les canons d’une élégance nouvelle, dont l’influence se perçoit encore aujourd’hui.



