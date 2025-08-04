Exposition La couleur des émotions Isabelle Mielot et Dominique Buhler La Chapelle-Saint-Luc
Exposition La couleur des émotions Isabelle Mielot et Dominique Buhler
La Malterie La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Les toiles présentées, baignées de couleurs, sont le reflet des âmes en éveil des deux artistes, éveillant chez le spectateur un écho intime, un frisson d’émotion. Elles murmurent à chacun l’invitation à replonger dans ses songes, à retrouver l’émerveillement pur de l’enfance. .
La Malterie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 70 04 83 museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu
