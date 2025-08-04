Exposition La couleur des émotions Isabelle Mielot et Dominique Buhler La Chapelle-Saint-Luc

Exposition La couleur des émotions Isabelle Mielot et Dominique Buhler La Chapelle-Saint-Luc samedi 16 mai 2026.

Exposition La couleur des émotions Isabelle Mielot et Dominique Buhler

La Malterie La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Les toiles présentées, baignées de couleurs, sont le reflet des âmes en éveil des deux artistes, éveillant chez le spectateur un écho intime, un frisson d’émotion. Elles murmurent à chacun l’invitation à replonger dans ses songes, à retrouver l’émerveillement pur de l’enfance. .

La Malterie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 70 04 83 museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition La couleur des émotions Isabelle Mielot et Dominique Buhler La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne